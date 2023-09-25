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Часть машины, на которой разбился Цой, уйдет с молотка

На аукцион выставили торпедо «Москвича», на котором разбился Цой

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Литфонд

Первый продюсер Виктора Цоя Юрий Белишкин выставил на торги часть торпедо (приборной панели) из «Москвича», на котором разбился музыкант. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на гендиректора аукциона «Литфонд» Сергея Бурмистрова.

Начальная цена лота составила 250 тысяч рублей. По словам Бурмистрова, часть панели, которая уйдет с молотка, досталась Белишкину во время одного из концертов.

«К нему подошел его знакомый, который также был поклонником творчества Цоя, и в знак того, что он много работал с группой «Кино», подарил этот предмет ему», — объяснил Бурмистров.

При этом самый дорогой лот, связанный с Виктором Цоем, продолжил эксперт, ушел с молотка за 9,5 миллионов рублей. Такую цену заплатили за паспорт лидера группы «Кино».

Виктора Цоя не стало в 1990 году в автокатастрофе на 35-м км шоссе Р126 «Слока — Талси». «Москвич» 28-летнего музыканта столкнулся с автобусом.

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