Звезда «Сватов» объяснил, почему ушел из сериала

Народный артист России Анатолий Васильев рассказал, почему ушел из сериала «Сваты». 76-летнего актера цитирует aif.ru.

По словам Васильева, у него накопилась большая творческая неудовлетворенность. Актер считает, что при народной любви и мощной команде у сериала были слишком поверхностные сценарии.

«Надо не увеличивать бесконечно количество героев, а показать более объемно, какие именно мы, сваты — как мы друг за друга в такой ситуации встанем, как при таком раскладе себя поведем. Чтобы мы открывались по-человечески — мы, лично мы. Тогда это интересно, тогда можно всю жизнь положить на это. А если «раз, два, хо-хо-хо, поржали» — тогда мне это неинтересно», — поделился он.

Васильев отметил, что многократно предлагал своим коллегам по «Сватам» Людмиле Артемьевой, Татьяне Кравченко, Федору Добронравову потребовать от сценаристов прописывать серии глубже, но результата не было. Последней каплей стала реакция одного из зрителей.

«Один зритель подмигнул мне и сказал, что смотрит «Сватов» «под пивко». Это меня так резануло! Я пришел к Тане Кравченко, Люде Артемьевой и сценаристу Андрею Яковлеву, все им пересказал. Но мои коллеги никак не прореагировали, их это не волновало — что их работа «под пивко хорошо идет», — вспомнил он.

Накануне Татьяна Кравченко в интервью Борису Корчевникову призналась, что была влюблена в своего коллегу по «Сватам» Добронравова.

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