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Сексолог проверила танцы Бритни Спирс на секс-отклонения

Сексолог Никитина не увидела у певицы Бритни Спирс сексуальных отклонений

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britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сексолог Лариса Никитина заявила в беседе с «Пятым каналом», что провокационные танцы Бритни Спирс в соцсетях не говорят о наличии у исполнительницы сексуальных отклонений.

Никитина связывает вызывающую деятельность Спирс в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) со стрессом, связанным с потерей ребенка, опекой отца и прочими потрясениями артистки. Она считает, что певица тем самым пытается продемонстрировать публике то, что она еще молодая и красивая.

«Сейчас я вижу, что в 40 лет она в прекрасной форме. Тему секса эксплуатирует почти каждый артист, это работает. Тем более, она в купальнике. На мой взгляд, вполне себе безобидное представление. Я бы не рассматривала это как сексуальное отклонение. Самовыражение — да», — заявила сексолог.

24 сентября Спирс опубликовала видеоролик, на котором танцует стриптиз на шесте. 41-летняя певица была одета в миниатюрный купальник цвета фуксии, состоящий из треугольного лифа с золотыми подвесками и трусов с заниженной талией. Звезда дополнила образ туфлями на высокой платформе и черным колье-чокером.

На днях стало известно, что команда Бритни Спирс запрещает певице давать интервью в преддверии релиза своих мемуаров «Женщина во мне». По данным журналистов, окружение певицы считает, что она не готова давать интервью. Одной из причин также называют провокационные посты Спирс в Instagram.

Ранее сообщалось, что у дочери Леры Кудрявцевой появились проблемы со здоровьем.

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