Звезде фильма «В бой идут одни старики» ответили на призыв отменить 9 Мая

Актер Александр Пашутин («Хождение по мукам», «Гардемарины, вперед!») прокомментировал поведение своего украинского коллеги Владимира Талашко, который призвал отменить празднования Дня Победы 9 Мая. Пашутина цитирует aif.ru.

Талашко отмечал, что «это не День Победы, это день скорби», и предлагал заменить ассоциирующиеся с советским прошлым красные гвоздики в этот день красными маками.

«Каждая мразь у нас хочет День Победы отобрать! Дурак Талашко! [...] Быдло необразованное этот Талашко! Моральный урод, мерзавец. Прошу вас, так и напишите, что Пашутин сказал: Талашко — быдло необразованное!» — эмоционально высказался он.

Актер согласился, что День Победы является и днем скорби, но призвал не забывать и о другом.

«Но главное — это день победы над фашистами. И никто у нас этой победы не отберет, никакие Талашки, Зеленские и Запад», — заключил Пашутин.

Талашко накануне осудила и актриса Светлана Немоляева.

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