Актер Константин Крюков о дочери: «это как будто есть второй «ты» с новой точкой зрения»

Рождение дочери Юлии в 2007 году стало очень большим счастьем для актера Константина Крюкова. Об этом он рассказал в интервью Womanhit.ru.

«У меня дочь родилась в молодом возрасте, и я просто не понимал, что происходит. Было еще 150 других забот, и того, и сего, и вообще мне кажется, что мужчина в юном возрасте теряется от этого процесса и не понимает, что с этим делать. И самое страшное, в тот момент ты не можешь понять: она как-то реагирует на то, что ты делаешь. <...> А сейчас у меня взрослая дочь, мы очень много с ней общаемся, по возможности проводим вместе время», — сказал артист.

По словам Крюкова, дочь помогает ему понимать современные тенденции и молодых людей. Актер добавил, что они с Юлией совпадают по музыкальному вкусу и оба являются фанатами кино.

«Это как будто есть второй «ты» с новой точкой зрения, и этот второй «ты» по-другому смотрит на мир, заново его проживает, и делится с тобой, дает тебе тоже возможность с этой точки зрения прожить мир. Это классно», — отметил он.

Крюков уточнил, что сохранил с первой супругой, матерью Юлии, хорошие отношения и подружил ее с новой женой. По его мнению, общие дети связывают людей, поэтому «всегда лучше дружить, чем воевать».

В феврале Константин Крюков рассказал в интервью «Газете.Ru», что он не оказывает на Юлию никакого давления, не заставляет идти по его стопам и готов во всем поддержать.

Ранее сообщалось, что юмористы Павел Воля и Илья Соболев в шутку подготовили актера Сашу Петрова к семейной жизни в эфире «Шоу Воли».