Влад Топалов расплакался после поражения на телешоу

В рамках шоу «Новые звезды в Африке» певец Влад Топалов проиграл испытание на вылет актрисе Юлии Топольницкой и не сдержал слез из-за поражения.

«Я заплакал. Стресс, который накопился за это время, он таким образом вышел. Юлька рыдает, и у меня подкатили слезы. Я рад за Юлю и в то же время дикая обида за себя», — пожаловался Топалов.

При этом муж Регины Тодоренко посетовал, что его подставили другие участники телешоу, так как он не ожидал, что окажется номинантом на вылет. Он пообещал выяснить, кто за этим стоит, если вернется в проект.

В финальном испытании Топалов и Топольницкая должны были построить башню при помощи приспособления, напоминающего вилку. При этом звездам нужно было ходить по тонкому бруску. Первой с испытанием справилась актриса, поэтому Топалову пришлось отправиться домой.

17 сентября стартовал новый сезон шоу «Новые звезды в Африке», в котором принимают участие Оскар Кучера, Юлия Топольницкая, Виолетта Чиковани, Михаил Стогниенко, Евгений Ершов, Елена Борщева, Евгения Искандарова, Влад Топалов, Вик Уайлд и Александр Пташенчук. Также к ним присоединились Лина Джебисашвили и Прохор Шаляпин. Ведущие проекта — певица Ольга Бузова и комик Михаил Галустян.

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