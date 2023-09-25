Отар Кушанашвили сравнил Леру Кудрявцеву с солисткой k-pop группы

Журналист Отар Кушанашвили записал для своей подруги и телеведущей Леры Кудрявцевой видеообращение, которое она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Какое все-таки восхитительное фото ты опубликовала из Питера. Солистка корейской поп-группы, но полуславянской внешности. Такая нестареющая японка. Как я радуюсь, когда гляжу на эту красотищу. Всем утираем носы», — улыбнулся Кушанашвили.

При этом журналист пошутил, что сам он «движется в сторону Шона Пенна». Кушанашвили уточнил, что схожесть с американским актером во внешности ему придают частые посещения подмосковных баров.

Сама Кудрявцева написала, что не очень хорошо себя чувствует из-за опасений заразиться осенним вирусом. Однако, по словам телеведущей, теплые слова Кушанашвили вызвали улыбку на ее лице.

«Вот такое сообщение от Отарика вызывает улыбку. К слову, нашей дружбе 28 лет, прости Господи. Короче к чему я это все? Семья, друзья — наша сила. Отарище, люблю тебя», — резюмировала Кудрявцева.

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