Иранские кинематографисты протестуют против официальной заявки на премию «Оскар»

Иранские кинематографисты-диссиденты выступили против официальной заявки Тегерана на премию «Оскар» в 2024 году и призвали рассмотреть альтернативный фильм, представляющий Иран. Об этом пишет Arab News.

Отмечается, что контролируемый иранским правительством Фонд кино Фараби выбрал «Ночного стража» Резы Миркарими в качестве заявки Ирана на 96-ю церемонию вручения премии «Оскар».

Ассоциация независимых кинематографистов Ирана выступила против этого решения, утверждая, что Фараби поддерживает тесные связи с правительством Исламской Республики.

По данным ассоциации, фонд Фараби также исключил несколько иранских фильмов, получивших в этом году признание критиков на международном уровне, из рассмотрения в качестве кандидатов Ирана на премию «Оскар».

Ранее сообщалось, что современные иранские фильмы и анимацию показали в программе посвященных Ирану «Дней зарубежного кино» в Москве. В июне 2023 года стало известно, что «Газпром-медиа» снимет фильм совместно с Ираном.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о фильмах Ирана.