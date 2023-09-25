Стало известно состояние Игоря Николаева

Певец и композитор Игорь Николаев продолжает находиться в больничной палате после операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении музыканта.

«Он в палате после операции», — рассказал он.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у народного артиста РФ якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. 19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар. 22 сентября сообщалось. что Николаев поправляется после операции и занимается гимнастикой и ЛФК.

Певец Михаил Шуфутинский заявил, что его коллега Игорь Николаев мог попасть в больницу из-за осложнений от перенесенной коронавирусной инфекции.

Ранее супруга Игоря Николаева поздравила мужа с 13-летием со дня свадьбы.