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Стало известно состояние Игоря Николаева

Игорь Николаев по-прежнему находится в клинике после операции

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец и композитор Игорь Николаев продолжает находиться в больничной палате после операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении музыканта.

«Он в палате после операции», — рассказал он.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у народного артиста РФ якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта. 19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар. 22 сентября сообщалось. что Николаев поправляется после операции и занимается гимнастикой и ЛФК.

Певец Михаил Шуфутинский заявил, что его коллега Игорь Николаев мог попасть в больницу из-за осложнений от перенесенной коронавирусной инфекции.

Ранее супруга Игоря Николаева поздравила мужа с 13-летием со дня свадьбы.

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