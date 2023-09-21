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Создатели фильма «Сказка» о Сталине, Гитлере и Муссолини подали документы в Минкульт

Режиссер Сокуров попросил разрешения у Минкульта на показ фильма «Сказка»

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Международный кинофестиваль в Локарно

Режиссер Александр Сокуров подал документы в Министерство культуры РФ, чтобы получить прокатное удостоверение на показ фильма «Сказка». Об этом сообщает ТАСС.

«Надеюсь, что мы будем поняты, разрешительное удостоверение получим и сможем показать фильм, который во многих странах мира идет, прошел уже даже и продолжает идти. Очень на это надеюсь», — заявил постановщик.

Он добавил, что скоро картину покажут также на кинофестивалях в Ташкенте и Латинской Америке.

«Этот фильм прошел через личные рекомендации и впечатления выдающихся людей в России. Я имею в виду и Пиотровского Михаила Борисовича, и Наталию Дмитриевну Солженицыну, и некоторых наших государственных деятелей. <...> Очень надеюсь, что мы сможем показать зрителям эту работу. Очень надеюсь и очень хочу», — подчеркнул кинематографист.

По сюжету «Сказки» в загробном мире встречаются четверо: Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль. Накануне божественного суда герои предаются воспоминаниям о собственных жизнях и власти, которой обладали — и с которой не готовы расстаться.

Премьерный показ «Сказки» состоялся на кинофестивале в Локарно 6 августа.

Ранее Сокуров возмутился запретом Роскомнадзора на показ якутского фильма «Айта».

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