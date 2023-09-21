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Джада Пинкетт-Смит опубликовала детское видео с Тупаком

Актриса Джада Пинкетт-Смит выложила школьное видео с Тупаком

Актриса Джада Пинкетт-Смит поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) школьным видеороликом с рэпером Тупаком Шакуром, который был ее давним другом.

В ролике друзья танцуют под песню «Parents Just Don't Understand» исполнителей DJ Jazzy Jeff и the Fresh Prince (он же — актер Уилл Смит, нынешний муж актрисы).

Пинкетт-Смит отметила в подписи к ролику, что они с Шакуром, дружившие со времен Балтиморской школы искусств, «ужасно» исполнили песню. Она также опубликовала небольшой отрывок из своих предстоящих мемуаров «Worthy».

«Ни за что на свете я бы не подумала, что мы с the Fresh Prince станем более, чем знакомы», — подчеркнула актриса.

Уилл Смит на церемонии вручения премии «Оскар» 27 марта 2022 года вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока из-за шутки комика об «очень короткой прическе» супруги Смита. Джада Пинкетт-Смит страдает аутоиммунным заболеванием.

Звезда впервые заявила, что страдает алопецией — заболеванием, при котором человек теряет волосы — в 2018 году. Она признавалась, что прошла через множество процедур и анализов, но врачи не смогли выявить причину облысения.

При этом в начале августа 2023 года Пинкетт-Смитт поделилась, что к ней возвращаются волосы.

Ранее сообщалось, что концерт Снуп Догга в Ереване перенесли на неопределенную дату.

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