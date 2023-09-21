Мужа Ники Минаж посадили под домашний арест из-за угроз рэперу Offset

Суд назначил мужу рэперши Ники Минаж Кеннету Петти 120 суток домашнего ареста, так как мужчина нарушил условия испытательного срока. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что 16 сентября Петти разместил в соцсетях серию роликов, на которых супруг Минаж в окружении нескольких человек стоит возле отеля Нью-Йорка, где, как он предполагал, живет Offset. Мужчина угрожает рэперу, призывая его уезжать. При этом сам Offset ответил Петти, разместив видео не из отеля.

«А он смешной. Я выхожу из самолета», — заявил рэпер.

В результате суд Калифорнии призвал Петти вести домашний мониторинг. В постановлении сказано, что он «был зафиксирован на видео, где высказывал угрозы в адрес конкретного лица, находясь в компании людей с криминальным прошлым».

В июле 2022 года Петти приговорили к трем годам условно. Мужчина, переехав в 2019 году в штат Калифорния, не зарегистрировался в полиции в качестве сексуального преступника, что является нарушением закона.

В 1985 году Кеннета Петти обвинили в изнасиловании 16-летней девушки, он должен был провести от полутора до 4,5 лет в тюрьме. Он отсидел четыре года и в штате Нью-Йорк считается секс-преступником второго уровня — это значит, что есть риск повторения преступления.

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