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В пяти российских городах пройдет фестиваль, посвященный творчеству Николая Гоголя

В пяти городах России пройдет фестиваль «Русские классики» о творчестве Гоголя

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Художник В.Савенков. Холст, масло. Репродукция/РИА «Новости»

В Калуге, Туле, Рязани, Тамбове и Москве состоится фестиваль «Русские классики. Фестиваль одного дня», посвященный творчеству российского писателя Николая Гоголя. Об этом пишет ТАСС.

«С 2 по 10 октября 2023 года в Калуге, Туле, Рязани, Тамбове и Москве пройдет спецпроект Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова «Русские классики. Фестиваль одного дня», рассказывающий о жизни и творчестве русского писателя Н. В. Гоголя», — заявили в пресс-службе академии Михалкова.

Мероприятие будет проходить в передвижном формате — в каждом городе выставка будет открыта ровно день. Начало мероприятия назначили на 2 октября, старт — в Калужском областном драматическом театре. В рамках экспозиции посетителям представят лекции о жизни и творчестве Гоголя, мастер-классы для студентов и профессиональных актеров. В конце каждого дня посетители мероприятия смогут насладиться показом спектакля «Игроки» с участием выпускников академии Михалкова в постановке режиссера Антона Яковлева.

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