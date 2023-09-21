Ансамбль Александрова перед концертом в КНДР срочно выучил корейские песни

Ансамбль песни и пляски имени Александрова перед поездкой с концертом в КНДР срочно выучил корейские песни и конферанс на корейском языке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на художественного руководитель ансамбля Геннадия Саченюка.

Саченюк назвал сроки подготовки к концерту «невероятно короткими».

«И, конечно же, за короткий срок ансамблю это было немножечко сложно выучить, но тем не менее, как оценивают все наши коллеги и партнеры, было это сделано на высоком уровне», — заявил он на приуроченной к 95-летию ансамбля пресс-конференции.

До гастролей ведущие ансамбля, объявлявшие номера на корейском языке, не знали его. Публика, уточнил худрук, на каждый номер реагировала шквалом аплодисментов.

«Сложно выделить какой-то номер больше, какой-то меньше, но тем не менее очень внимательная публика, очень подготовленная публика и, я бы даже сказал, требовательная. И это, естественно, накладывает еще раз ответственность на всех артистов, которые выступали на сцене», — заключил Саченюк.

Военный парад по случаю 75-летия образования Корейской Народно-Демократической Республики прошел в Пхеньяне в ночь на 9 сентября. На нем присутствовали лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э, гостем парада стал российский ансамбль песни и пляски имени Александрова.

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