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Бывшая невеста Киркорова боится налоговой

Диджей Катя Гусева заявила, что у нее проблемы с налоговой

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DJ Katya Guseva/VK

Диджей и телеведущая Катя Гусева и ее муж Михаил Сазонов признались, что боятся налоговой службы. Об этом они рассказали в Telegram-канале «НЕПРИЯТНЫЙ ПИЛЯГИН».

Сазонов не стал раскрывать стоимость сережек, которые подарил супруге. Он заявил, что если сегодня скажет о цене украшения, то завтра его может вызвать налоговая. Гусева подтвердила, что в последнее время у них появились проблемы. Однако после этого засмеялась.

Гусева вышла замуж за за адвоката Михаила Сазонова в июне 2023 года. На празднике присутствовало множество звезд шоу-бизнеса. Среди них — Андрей Малахов, Ирина Дубцова, Наташа Королева, Наталия Гулькина, Ксения Новикова, группа «Стрелки», Людмила Соколова, братья Сафроновы. Певец Филипп Киркоров также посетил мероприятие и спел для молодоженов.

Долгое время ходили слухи о романе между Киркоровым и Гусевой. В ноябре 2022 года диджей рассказала, почему не вышла замуж за артиста. Она призналась, что очень хотела сыграть свадьбу со звездой. Более того, по словам ведущей, сам Киркоров был не против их союза. Однако их любовная история просто не сложилась.

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