«Будет работать на благо Родины»: приемный отец Милохина рассказал, как вернуть блогера в Россию

Приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев в интервью kp.ru заявил, что блогер будет с радостью работать в России, если дать ему «хороший патриотический проект».

«Когда мы с Даней общаемся, то он говорит: «Я люблю свою Родину, с какой стати я должен куда-то уехать…» Дайте ему хороший патриотический проект: и он будет работать на благо Родины. Подростки на него равняются — можно использоваться его потенциал в правильном русле, и он будет работать на благо Родины», — подчеркнул Тюленев.

По словам мужчины, при помощи блога Милохина можно заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Тюленев считает, что сейчас подписчики Милохина не понимают, почему с блогером произошла такая ситуация. Приемный отец выразил мнение, что его сын красил ногти не по собственному желанию, а по требованию продюсеров, потому что «так устроен шоу-бизнес».

Осенью 2022 года Милохин уехал в Дубай, однако 8 сентября 2023-го вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

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