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Звезда «Вампиров средней полосы» раскрыл свое отношение к мистике

Актер Артем Ткаченко заявил, что верит в мистику

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Артем Ткаченко признался в беседе с teleprogramma.pro, что верит в мистику.

Ткаченко заявил, что ему достаточно близка эзотерика. Артист считает наивным полагать, будто нас окружает только то, что мы видим.

«К тому же гораздо веселее жить, если верить в мистику и потусторонние вещи, явления, силу, правда?» — поделился актер.

Ткаченко известен по роли Жана в сериале «Вампиры средней полосы». Картина рассказывает об упырях из Смоленска, которые пытаются мирно жить среди людей. Однако их спокойствие нарушает происшествие, которое поставило под угрозу их благополучие.

В сериале также сыграли Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков, Мартин Герохинович, Ольга Медынич, Михаил Гаврилов-Третьяков, Дмитрий Чеботарев.

Ткаченко дебютировал в кино в 2004 году в проекте «Даже не думай 2: Тень независимости». В его фильмографии более 110 работ. Он снимался в таких картинах, как «Черная весна», «The Телки», «Союз спасения. Время гнева», «Гоголь. Вий».

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