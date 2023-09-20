«Бременские музыканты» представили постер с главными героями

Сказочный фильм-приключение «Бременские музыканты» производства Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и телеканала «Россия» обзавелся новым постером с главными героями. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала «Россия».

В центре постера — Трубадур в исполнении звезды «Майора Грома» Тихона Жизневского и Принцесса, которую сыграла звезда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Валентина Ляпина.

На постере есть и другие персонажи — Пес, Кошка, Осел, Петух, Король и Атаманша!

По сюжету ремейка одноименного советского мультфильма герои должны рассмешить дочь Короля. Однако им будут мешать коварные враги, интриги и ловушки.

Также в фильме Алексея Нужного снялись Сергей Бурунов, Мария Аронова, Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Дмитрий Дюжев, Роман Курцын, Аскар Нигамедзянов.

О том, что Алексей Нужный снимет свою версию «Бременских музыкантов», стало известно летом 2022 года, через год начались съемки.

Премьера «Бременских музыкантов» состоится 1 января 2024 года.

Первый трейлер «Бременских музыкантов» дистрибьютор «Централ Партнершип» представил 13 сентября.

Ранее вышел новый трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах».