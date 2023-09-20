Звезда «Улицы разбитых фонарей» объяснила, почему несколько лет не праздновала день рождения

Актриса Анастасия Мельникова призналась, что два года не праздновала свой день рождения из-за череды трагических событий. Об этом она заявила в беседе с Woman.ru.

Несколько лет назад в жизни звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» случилась череда несчастий: она за год потеряла мужа, брата и отца. После этого у артистки диагностировали тяжелую форму коронавируса, затем она перенесла четыре операции из-за проблем с ногами. Из-за гормональной терапии артистка резко поправилась, врачи не могли поставить ей верный диагноз, поэтому лечили Мельникову методом проб и ошибок. По словам самой актрисы, несколько лет она старалась не праздновать день рождения, погружаясь в работу.

«Когда спектакль в день рождения, я очень радуюсь, что могу быть на сцене — для меня это лучший подарок. Вечером буду дома, потому что из-за беды, которая со мной произошла, я два года не собирала коллег, и они соскучились по моим пирогам. Буду печь пироги, чтобы бы в среду на заседании и угостить их», — рассказала Мельникова.

Ранее Саша Петров впервые сыграл главную роль в музыкальном клипе.