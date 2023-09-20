Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Улицы разбитых фонарей» объяснила, почему несколько лет не праздновала день рождения

Актриса Мельникова два года не праздновала день рождения из-за проблем со здоровьем

close
100%
Александр Натрускин/РИА Новости

Актриса Анастасия Мельникова призналась, что два года не праздновала свой день рождения из-за череды трагических событий. Об этом она заявила в беседе с Woman.ru.

Несколько лет назад в жизни звезды сериала «Улицы разбитых фонарей» случилась череда несчастий: она за год потеряла мужа, брата и отца. После этого у артистки диагностировали тяжелую форму коронавируса, затем она перенесла четыре операции из-за проблем с ногами. Из-за гормональной терапии артистка резко поправилась, врачи не могли поставить ей верный диагноз, поэтому лечили Мельникову методом проб и ошибок. По словам самой актрисы, несколько лет она старалась не праздновать день рождения, погружаясь в работу.

«Когда спектакль в день рождения, я очень радуюсь, что могу быть на сцене — для меня это лучший подарок. Вечером буду дома, потому что из-за беды, которая со мной произошла, я два года не собирала коллег, и они соскучились по моим пирогам. Буду печь пироги, чтобы бы в среду на заседании и угостить их», — рассказала Мельникова.

Ранее Саша Петров впервые сыграл главную роль в музыкальном клипе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях