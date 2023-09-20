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Певица Слава может подать в суд на Киркорова за угрозу

Певица Слава показала Киркорову средний палец после высмеиваний ее слов

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Слава возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) высмеиваниями артиста Филиппа Киркорова после ее обвинений во лжи.

Слава восприняла слова Киркорова, как угрозу. Она предположила, что артист хочет «дать ей по морде». Звезда отметила, что это может быть «привычным движением» для Киркорова, намекая на скандал с режиссером Мариной Яблоковой. В ролике артистка показала средний палец коллеге.

«Может, мне, как ваш адвокат, сейчас на вас в суд подать за угрозу?» — заявила певица.

В 2010-м Киркоров ударил Яблокову на премии «Золотой граммофон». Кинематографистка обратилась в суд с заявлением о возбуждении в отношении певца уголовного дела за нанесение легкого вреда здоровью и оскорбление. В том же году исполнитель и режиссер заключили мировое соглашение.

В сентябре Слава намекнула, что Киркоров не очень честен, когда рассказывает о своих результатах пластики у Тимура Хайдарова. Звезда обратилась к коллеге, призвав его публично показать левую руку. Певица заявила, что Киркоров не ходит на перевязки к Хайдарову.

Позже Киркоров ответил на вызов Славы и показал на камеру левую руку, на которой не было видно никаких бинтов.

Ранее Анастасия Волочкова выступила против пластических операций.

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