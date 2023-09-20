Айза рассказала об отношениях Гуфа с детьми

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в последнее время ее бывший муж, рэпер Алексей Долматов (Гуф) очень много времени уделяет своим детям.

Айзе очень нравится, как Долматов стал общаться с сыном Сэмом и дочерью Тиной. Более того, по словам блогерши, у Гуфа «особенные отношения и сильная любовь» с ее сыном от второго брака Элвисом. Звезда отметила, что Долматов и Элвис очень схожи характером.

«Леша большой молодец», — заявила блогерша.

Айза и Гуф поженились в 2008 году. В 2010-м у ни родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях. Она назвала их брак нездоровым.

Айза была также замужем за бизнесменом Дмитрием Анохиным. В 2016-м у них родился сын Элвис. В 2020-м пара развелась.

В 2021-м Долматов женился на модели Юлии Королевой. Спустя год у них родилась дочь Тина. 24 апреля 2023 года Гуф заявил, что разводится с женой, в мае пара воссоединилась. 28 июня музыкант опубликовал личную переписку с супругой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом.

Ранее Айза захотела продать свой Porsche Cayenne.