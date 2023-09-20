Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жуков рассказал, как относится к желанию детей пойти по творческой профессии

Певец Жуков заявил, что поддерживает детей в их творческих начинаниях

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил в беседе с teleprogramma.pro, что не против, если его дети выберут творческую профессию.

Жуков отметил, что он и его жена Регина Бурд всегда поддерживают выбор детей и их начинания. По словам звезды, они никогда не станут заставлять, советовать выбрать что-то иное, видя, как сыновья и дочь раскрывают свой талант в пении или актерстве.

Жуков напомнил, что его дочь Ника дебютировала в главной роли в сериале «Плакса».

«Это большая серьезная работа, музыкальная драма про школьный буллинг и первую любовь. Никуша отдавалась проекту на 200%. Мы с Региной счастливы и горды за Нику — видим, как она развивается, показывает высокие результаты», — поделился артист.

13-летний сын Жукова Энджел признался, что хочет поступить о ВГИК или ГИТИС. Мальчик пока не определился, на какой факультет хочет, — актерский или режиссерский.

Сергей Жуков женился на экс-участнице группы «ВИА Сливки» Регине Бурд в 2007 году. У пары трое детей: Ника, Энджел и Мирон.

У Жукова также есть дочь Александра, которая родилась в браке Еленой Добындо в 2001 году. Певец расстался с первой супругой в 2005 году.

Ранее Жуков рассказал, как группе «Руки Вверх!» ежегодно удается собирать стадионы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях