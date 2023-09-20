Жуков рассказал, как относится к желанию детей пойти по творческой профессии

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил в беседе с teleprogramma.pro, что не против, если его дети выберут творческую профессию.

Жуков отметил, что он и его жена Регина Бурд всегда поддерживают выбор детей и их начинания. По словам звезды, они никогда не станут заставлять, советовать выбрать что-то иное, видя, как сыновья и дочь раскрывают свой талант в пении или актерстве.

Жуков напомнил, что его дочь Ника дебютировала в главной роли в сериале «Плакса».

«Это большая серьезная работа, музыкальная драма про школьный буллинг и первую любовь. Никуша отдавалась проекту на 200%. Мы с Региной счастливы и горды за Нику — видим, как она развивается, показывает высокие результаты», — поделился артист.

13-летний сын Жукова Энджел признался, что хочет поступить о ВГИК или ГИТИС. Мальчик пока не определился, на какой факультет хочет, — актерский или режиссерский.

Сергей Жуков женился на экс-участнице группы «ВИА Сливки» Регине Бурд в 2007 году. У пары трое детей: Ника, Энджел и Мирон.

У Жукова также есть дочь Александра, которая родилась в браке Еленой Добындо в 2001 году. Певец расстался с первой супругой в 2005 году.

Ранее Жуков рассказал, как группе «Руки Вверх!» ежегодно удается собирать стадионы.