Жуков рассказал, как группе «Руки Вверх!» ежегодно удается собирать стадионы

Певец Сергей Жуков признался в беседе с teleprogramma.pro, что его группа «Руки Вверх!» ежегодно собирает большие стадионы из-за чувства ностальгии.

Жуков уверен, что люди скучают по школьным годам, дискотекам, влюбленности и первому поцелую. Он заявил, что под их треки фанаты вспоминают радостные и счастливые моменты из прошлого. Артист отметил, что на концерты «Руки Вверх!» приходят несколько поколений.

«Кто-то вспоминает свое детство или молодость, а молодежь слушает наши песни, потому что их родители включают их на домашних праздниках, семейных посиделках», — поделился музыкант.

По словам Жукова, он и его коллеги стараются перенести своих слушателей в то время, когда те чувствовали себя счастливыми и беззаботными.

«Именно поэтому в этом году мы побили свой же рекорд прошлого года и собрали 75 тысяч зрителей», — рассказал артист.

Группа «Руки Вверх!» была основа в 1993 году музыкантами Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным. В 1997-м коллектив выпустил свой дебютный альбом «Дышите равномерно».

Ранее Виктория Боня легла на Аллее славы и решила помедитировать.