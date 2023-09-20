В военкомате Анапы прокомментировали информацию о розыске Милохина

Представители военкомата Анапы заявили в беседе с RT, что не располагают информацией о розыске блогера Дани Милохина.

19 сентября сообщалось, что Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. Как отмечали РИА Новости, блогер был зарегистрирован в Москве, но не вставал на учет по месту жительства. По данным онлайн-базы МВД России, блогер не находится в федеральном розыске.

В 2022 году Милохин покинул шоу «Ледниковый период» в самый разгар сезона и улетел в Дубай. Вскоре после этого блогер выпустил дисс на Первый канал под названием «Изи на», в котором перепел песню рэпера Noize MC (признан в РФ иностранным агентом). В начале 2023 года блогер пожаловался на отсутствие заработка из-за отказа от контрактов по проектам в России.

8 сентября 2023-го Милохин вернулся в Россию. После этого глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Оскар Кучера высказался о недавнем приезде Милохина.