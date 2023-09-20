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Екатерина Волкова рассказала, как относится к популярности своей героини из «Ворониных»

Актриса Волкова поблагодарила «Ворониных» за популярность ее героини среди детей

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Актриса Екатерина Волкова в интервью «Леди.Mail.ru» призналась, что благодарна сериалу «Воронины» за популярность ее героини Веры.

«Воронины» подарили мне колоссальную популярность и востребованность, а для артиста это очень-очень важно. Меня часто дети называют Верой, а иногда даже и взрослые. Вот буквально недавно во время отдыха в Турции мы это все проходили. Если взрослые не обращают внимания, кто там отдыхает, то дети сразу расскажут родителям», — отметила Волкова.

Она уточнила, что нередко встречает вереницу детей на выходе из ресторана, которые хотят сфотографироваться с актрисой. Волкова считает это прекрасным. По ее мнению, такая реакция аудитории говорит о том, что она работает не зря. Актриса отметила, что получила два образования — первое, актерское, она выбрала сама, но второе — экономическое, Волкову убедил получить ее отец.

«С детства я хотела быть артисткой. Я была звездой всех семейных праздников — рассказывала стихи, пела и танцевала. Но папа считал иначе: «Сначала поучишься своим танцам-шманцам, а потом обязательно надо получить нормальное образование», — резюмировала Волкова.

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