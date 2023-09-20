Звезда «Счастливы вместе» рассказал, в каких отношениях состоит с оскандалившейся Юлией Захаровой

Актер Павел Савинков, который играл экранного мужа актрисы Юлии Захаровой в ситкоме «Счастливы вместе», заявил, что состоит в плохих отношениях с артисткой. Об этом он заявил Telegram-каналу SHOT.

Он уточнил, что их не звали сыграть Толика и Лену Полено в ребуте «Счастливы вместе». Актриса Наталья Бочкарева выразила мнение, что Захарова могла расстроиться из-за отсутствия работы. Актриса считает, что именно поэтому ее коллега устроила пьяный скандал на публике.

Накануне Юлия Захарова пришла в нетрезвом виде на прощание с актером Вячеславом Гришечкиным. В опубликованном видеоролике звезда «Счастливы вместе» обматерила присутствующих, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она призналась, что в последний раз общалась с коллегой две недели назад и он был в прекрасном расположении духа.

Новый сериал про семью Букиных будет называться «Букины». К своим ролям вернутся актеры, исполнившие главные роли, — Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством нового сериала займется кинокомпания братьев Андреасян.

Ранее Виктория Боня села спиной к камере и устроила истерику из-за хейтеров.