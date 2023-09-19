«Она заигралась»: Серго из «Кахи» оценил интриги Хилькевич на шоу «Выжить в Дубае»

Актер Артем Калайджян на шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой предположил, что актриса Анна Хилькевич плела интриги на шоу «Выжить в Дубае», чтобы зрителям было интереснее смотреть реалити.

«На самом деле Аня очень хорошая в жизни. Она в шоу так делает, чтобы интересней было, чтобы все думали, что она немножко такая… <…> Хилькевич нормальный человек, хороший. Просто она там заигралась. Наверное, ей прикольно. Ну и пусть», — высказался Калайджян.

Он уточнил, что поначалу чувствовал себя не очень комфортно на съемках из-за того, что не знал никого из участвующих звезд. По словам блогера, он не мог поставить себя в один ряд с «состоявшимися звездами».

«Заходишь, там все новые люди, но все состоявшиеся телевизионные звезды, а ты кто? Поэтому было сложно. Потом увидел, что ребята нормальные. Был самим собой», — пояснил артист.

По словам Калайджяна, он даже не знал певицу Ольгу Серябкину, поэтому ему пришлось краснеть, когда в машине заиграла песня артистки.

Последний выпуск шоу прошел 10 сентября. В финал пробились экс-футболист Павел Мамаев и актриса Анна Хилькевич. По результатам трех испытаний победу одержал Мамаев. В каждом выпуске участники соревновались за право жить в роскошных условиях. Проигравшие отправлялись выживать в пустыню, победители — в дорогой отель.

Ранее Воля и Утяшева уехали в Узбекистан для съемок сиквела шоу «Выжить в Дубае».