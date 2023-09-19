Александр Петров объяснил, почему не хочет работать над отношениями

Актер Александр Петров в интервью OK! заявил, что не считает нужным работать над отношениями.

«Мой близкий товарищ сказал мне однажды: «Я работаю днем, а мне еще вечером надо приходить домой и тоже работать?» Отношения — это счастье, в них надо отдыхать и получать друг от друга удовольствие. А так называемая работа... Если люди умные и мудрые, она идет параллельно», — высказался Петров.

Он считает, что через трепетное и бережное отношение к своему партнеру и стоит выказывать любовь. По мнению Петрова, если в отношениях ежедневно сверяться по книгам, советам психолога или загружать себе голову различными версиями, как стоит поступить в конкретной ситуации, то роман превратится в мучение.

15 сентября Петров женился и выложил фото с регистрации брака. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

После новостей о женитьбе Александра Петрова актриса Саша Бортич приехала к его экс-девушке Стасе Милославской на репетицию в фате и свадебном платье, исполнив песню про «Чужую невесту».

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