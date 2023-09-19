Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Александр Петров объяснил, почему не хочет работать над отношениями

Актер Александр Петров: в отношениях партнеры должны отдыхать и быть счастливыми

close
100%
actorsashapetrov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Александр Петров в интервью OK! заявил, что не считает нужным работать над отношениями.

«Мой близкий товарищ сказал мне однажды: «Я работаю днем, а мне еще вечером надо приходить домой и тоже работать?» Отношения — это счастье, в них надо отдыхать и получать друг от друга удовольствие. А так называемая работа... Если люди умные и мудрые, она идет параллельно», — высказался Петров.

Он считает, что через трепетное и бережное отношение к своему партнеру и стоит выказывать любовь. По мнению Петрова, если в отношениях ежедневно сверяться по книгам, советам психолога или загружать себе голову различными версиями, как стоит поступить в конкретной ситуации, то роман превратится в мучение.

15 сентября Петров женился и выложил фото с регистрации брака. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

После новостей о женитьбе Александра Петрова актриса Саша Бортич приехала к его экс-девушке Стасе Милославской на репетицию в фате и свадебном платье, исполнив песню про «Чужую невесту».

Ранее Эминем удивил фанатов выходкой на концерте 50 Cent.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях