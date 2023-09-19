Пугачева и Галкин скромно отпраздновали 10-летие близнецов

Дети артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) отпраздновали свое первое десятилетие: Гарри и Лизе исполнилось 10 лет. Обычно супруги устраивали роскошные праздники в своем замке под Москвой, куда съезжались множество гостей — родственники, друзья и знакомые. Однако после переезда из России в прошлом году, Галкин и Пугачева отмечают день рождения своих близнецов впервые за границей. По мнению авторов КП, родители решили сэкономить и не устраивать грандиозное торжество по этому случаю.

Галкин поделился в социальных сетях фотографиями семейного праздника. Была устроена небольшая вечеринка в узком кругу. Во дворе своего дома в Герцлии установили мангал и приготовили сосиски и шашлыки из мяса и рыбы. Гостей усадили на свежем воздухе за стол, накрытый клеенкой. В качестве десерта был подан праздничный торт со свечками.

Мать именинников была в белом кружевном платье с открытыми плечами, а Лиза — в блестящем металлическом платье и ободке с бантиком. Галкин и его сын Гарри предпочли более практичную одежду, так как они отвечали за еду и занимались мангалом.

Галкин выразил свое одобрение: «Ну вот это я понимаю день рождения», пока Гарри раздувал угли.

В это время Алла с дочкой накрывали стол. Семья не приглашала помощников по хозяйству: они сами приготовили и сервировали еду.

После переезда из России Галкин и Пугачева получили израильское гражданство и осели в пригороде Тель-Авива. Знаменитая артистка сопровождает детей Гарри и Лизу в школу и встречает их после занятий. В то время как Галкин на гастролях зарабатывает деньги. Близнецы учатся в одной из самых престижных частных школ Израиля «King Solomon». Обучение для двоих детей стоит 3,6 миллиона рублей в год.

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