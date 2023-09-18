Клава Кока рассказала о своей новой профессии

Певица Клава Кока сообщила в проекте «Шоу Воли», что стала продюсером.

Кока отметила, что у нее уже есть артист, которого она продюсирует. Певица не стала называть имя музыканта, но призналась, что работает с ним на протяжении нескольких месяцев.

«Это парень, и скоро он будет номер один», — заявила звезда.

Клава Кока начала музыкальную карьеру в 2015-м. В том году она приняла участие в шоу «Главная сцена» и выпустила дебютный альбом «Кусто». Артистка также заключила контракт с лейблом Black Star Inc. В 2016-м певица записала совместный трек с Ольгой Бузовой «Если…».

29 августа вышло шоу «Сердце Клавы», в котором певица Клава Кока стала главной героиней проекта. Это продолжение реалити, в котором в 2022 году пыталась найти мужчину блогерша Настя Ивлеева. В программу приехали претенденты на сердце исполнительницы со всей России. Ведущими шоу стали сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.

В сентябре Кока призналась, что ей удалось найти вторую половинку на проекте. Она отметила, что встречается с новым возлюбленным уже три месяца.

Ранее на Клаву Коку вылили шесть ведер помоев.