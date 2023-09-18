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Сын Оззи Осборна рассказал о табу исполнителя в воспитании внуков

Сын Оззи Осборна Джек признался, что отец запрещает внукам лежать с ним

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Joel Ryan/Invision/AP

Сын певца Оззи Осборна Джек признался, что у отца существуют негласные правила в воспитании внуков. Его слова передает Fox news.

Как признался Осборн-младший, рок-музыкант придерживается принципа невмешательства, когда речь идет о смене подгузников.

«Потому что отец живет еще в той эпохе, когда мужчины не прикасаются к подгузникам. Типо это не отцовская задача», — отметил Джек.

Он подчеркнул, что основатель группы Black Sabbath также запрещает внукам лежать с ним в кровати. Музыкант аргументирует это тем, что внуки «не должны идти в школу с мыслью о том, что лежали в постели с дедушкой».

«Если мои дети хотят лечь на кровать, чтобы посмотреть телевизор, то папа говорит: «Нет». Встает и уходит», — сказал Осборн-младший.

Джек — третий и младший сын Оззи и Шэрон Осборнов. С 2012 по 2019 год мужчина был женат на актрисе Лизе Стелли. В их браке проявились три дочери — Перл Клементин, Энди Роуз и Минни Теодора. В 2021 году Осборн-младший был помолвлен с Ари Герхарт. В 2022-м их семья пополнилась дочерью Мейпл Артемис.

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