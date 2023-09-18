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Кинотеатр Краснотурьинска не станет снимать фильм «Барби» с показа из-за жалоб

Ura.ru: кинотеатр Краснотурьинска продолжит показ «Барби» после жалобы активиста

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Warner Bros.

В кинотеатре «Новое кино» города Краснотурьинска заявили, что не планируют снимать с показа фильм «Барби» после жалобы в прокуратуру активиста «Молодой Гвардии Свердловской области» Антона Ежова. Об этом сообщает Ura.ru.

«Мы в курсе ситуации. Убирать фильм мы не планируем. То, что он посчитал нужным, то и написал. Никаких проблем нет, в прокуратуре разберутся», — заявили в кинотеатре.

Представитель «Нового кино» подчеркнул, что Ежов необоснованно обвинил кинотеатр в том, что на показе присутствовали дети младше 16 лет при возрастном цензе 16+.

«Если кто-то пришел с ребенком, то кинотеатр не может запретить ему пойти на этот фильм. Если 18+, то мы не пустим подростков и никогда не пускали», — отметили в кинотеатре.

Накануне стало известно, что активист Антон Ежов направил обращение в прокуратуру города Краснотурьинска Свердловской области на кинотеатр «Новое кино». В своем письме активист заявил, что на показе фильма «Барби», «наполненного западной пропагандой о нетрадиционных сексуальных отношениях», присутствовали несовершеннолетние. Ежов добавил, что в картине есть сцена, в которой трое мужчин держаться за руки, а двое из них целуют третьего в щеку.

Минкульт России отказал в выдаче прокатных удостоверений «Барби» и «Оппенгеймеру», заявив, что обе картины не соответствуют «российским духовным ценностям». При этом показы голливудских фильмов стартовали в некоторых кинотеатрах, которые заранее подготовились к штрафам за это.

Ранее Ольга Бузова спустилась к фанатам во время концерта, но не смогла подняться обратно.

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