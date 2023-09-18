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Карен Шахназаров рассказал, как относится к фильмам Тарковского

Режиссер Шахназаров назвал гениальной сцену со свечой в «Ностальгии» Тарковского

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер Карен Шахназаров признался, что ему не нравятся фильмы Андрея Тарковского, однако одну сцену в фильме режиссера «Ностальгия» кинематографист назвал гениальной. Этим Шахназаров поделился в беседе с Вячеславом Манучаровым.

«Мне абсолютно не нравится «Ностальгия» Тарковского, я вообще не поклонник Андрея Арсеньевича. Хотя он, безусловно, великий режиссер. Но в ней [«Ностальгии»] есть великая сцена, когда [Олег] Янковский идет со свечой», — заявил кинематографист.

Он также назвал «хорошим» момент, в котором летят голуби, в начале фильма Тарковского. При этом ленту целиком Шахназаров считает «вторичной», отметив, что она не интересна и не захватывает.

Премьера драмы «Ностальгия» Андрея Тарковского состоялась в 1983 году на Каннском фестивале, где получила приз за лучшую режиссуру. Ее снимали в Италии, а в главных ролях выступили актеры Эрланд Юзефсон и Олег Янковский.

Накануне Шахназаров заявил, что режиссер Владимир Меньшов обижался на него из-за фильма «Любовь и голуби».

Ранее сообщалось, что сериалы «Мажор» и «Метод» получат продолжение.

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