Карен Шахназаров рассказал, как относится к фильмам Тарковского

Режиссер Карен Шахназаров признался, что ему не нравятся фильмы Андрея Тарковского, однако одну сцену в фильме режиссера «Ностальгия» кинематографист назвал гениальной. Этим Шахназаров поделился в беседе с Вячеславом Манучаровым.

«Мне абсолютно не нравится «Ностальгия» Тарковского, я вообще не поклонник Андрея Арсеньевича. Хотя он, безусловно, великий режиссер. Но в ней [«Ностальгии»] есть великая сцена, когда [Олег] Янковский идет со свечой», — заявил кинематографист.

Он также назвал «хорошим» момент, в котором летят голуби, в начале фильма Тарковского. При этом ленту целиком Шахназаров считает «вторичной», отметив, что она не интересна и не захватывает.

Премьера драмы «Ностальгия» Андрея Тарковского состоялась в 1983 году на Каннском фестивале, где получила приз за лучшую режиссуру. Ее снимали в Италии, а в главных ролях выступили актеры Эрланд Юзефсон и Олег Янковский.

Накануне Шахназаров заявил, что режиссер Владимир Меньшов обижался на него из-за фильма «Любовь и голуби».

Ранее сообщалось, что сериалы «Мажор» и «Метод» получат продолжение.