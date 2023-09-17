Стала известна первая реакция Галустяна на предложение вести шоу с Бузовой

Продюсер Лика Стар в интервью «СтарХиту» рассказала, что комик Михаил Галустян очень критически отнесся к предложению вести шоу «Звезды в Африке» вместе с певицей Ольгой Бузовой.

«Миша, кстати, сначала был очень критически настроен, когда приехал, они с Олей прошли достаточно сложный путь притирки. Но теперь невероятно друг друга любят, уважают, нежно и трепетно относятся. И четко осознают, что дали друг другу то, чего у них не было раньше», — отметила Стар.

По ее словам, Галустяна поставили в пару с Бузовой ради комичности. Она назвала юмориста волшебным артистом и удивительным человеком. Стар убеждена, что их дуэт будет востребован на телевидении и дальше. Она добавила, что некоторые шоураннеры «Звезд в Африке» были скептически настроены на предложение пригласить Бузову в передачу. Однако, отметила Стар, телезвезда оправдала все ожидания.

17 сентября на ТНТ стартует новый сезон шоу «Новые звезды в Африке», в котором примут участие Оскар Кучера, Юлия Топольницкая, Виолетта Чиковани, Михаил Стогниенко, Евгений Ершов, Елена Борщева, Евгения Искандарова, Влад Топалов, Вик Уайлд и Александр Пташенчук.

Ранее Ольга Бузова спустилась к фанатам во время концерта, но не смогла подняться обратно.