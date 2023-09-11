В РПЦ заявили о трансформации образа «пьяного русского» в кино

Ко Всероссийскому дню трезвости (11 сентября) эксперты обсудили образ «пьяного русского» в мировой культуре и его трансформацию. Специалистов, собравшихся по этому поводу на пресс-конференцию, цитирует РИА Новости.

По мнению генерального директора Первого общественного православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова, образ «пьяного русского» начали навязывать только в ХХ веке.

«Когда произошел катастрофический слом того, что было портретом русского народа: всегда работящего, крестьянства в общине», — объяснил он.

В свою очередь, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил, что сейчас не видит в кино образ русского человека, «напивающегося до беспамятства и неспособного ничего сделать в этом состоянии».

«Такого образа не было, нет и, надеюсь, никогда не будет», — заявил он.

Актер, экс-чемпион UFC Олег Тактаров рассказывал, как он смог сохранить позитивный образ русского во всех голливудских фильмах, в которых он появлялся. По словам артиста, в американской драме «15 минут славы» (2001), которая стала одной из первых голливудских кинолент с его участием, он сыграл почти самого себя.

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