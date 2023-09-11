«Откуда взялся этот пензенский дрыщ»: Светлаков высмеял «Шоу Воли» в образе из «Нашей Раши»

Юморист Сергей Светлаков пришел на «Шоу Воли» и по просьбе ведущего Павла Воли перевоплотился в Сергея Белякова — знаменитого персонажа из скетчкома «Наша Раша».

В рамках шоу Светлаков надел типичный для героя халат, сел перед телевизором и начал обозревать шоу, в котором принимает участие.

«Откуда взялся этот пензенский дрыщ? Все программы ведет, куда ни переключи. Паша, невозможно столько денег заработать. Ты на что копишь? Леска ты, зубочистка. Соболев — полурослик, ему в «Хоббите» надо сниматься, он же похож на закладку из книги», — пошутил Светлаков.

Однако юморист на этом не остановился и начал высмеивать брак Воли и Ляйсан Утяшевой. Он в шутку предположил, что телеведущая нашла своего будущего мужа на улице, так как изначально приняла его за палку.

Комик уточнил, что сейчас снимается в новом комедийном проекте «Светлаков +», в рамках которого будет перевоплощаться в своих культовых героев из «Нашей Раши». Он отметил, что съемки в проекте займут не меньше трех месяцев: Светлаков будет работать над ним октябрь, ноябрь и декабрь 2023 года.

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