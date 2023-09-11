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Мистический детектив с Козловским не получил прокатное удостоверение

Сериал «Бар «Один звонок» с Козловским не получил прокатное удостоверение

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Мистический детективный сериал «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским в главной роли не получил прокатное удостоверение. В связи с этим проект сняли с программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», пишет ТАСС.

«Проекту не дали прокатное удостоверение, мы ждали до последнего», — сообщили в пресс-службе мероприятия.

Сюжет сериала рассказывает о следователе Андрее (Александр Ильин), который ищет сына-подростка Витю (Кай Гетц) своей лежащей в коме супруги. Он выясняет, что последний раз ребенка видели в баре «Один звонок». Однако найти это место оказывается не так просто, ведь заведение таинственным образом всякий раз оказывается в разных местах.

Заведением заправляет местный бармен (Данила Козловский), который помимо своих прямых обязанностей предлагает посетителям позвонить на тот свет: разговор продлится всего минуту, а расплачиваться придется игрой в русскую рулетку. Режиссером выступил Сергей Филатов, а к актерскому составу присоединились Максим Виторган, Оксана Акиньшина, Полина Ауг, Егор Шип, Кай Гетц, Серафима Гощанская, Марина Ворожищева, Олег Рязанцев, Артем Осипов и другие артисты.

Ранее Алексей Панин поднял «туалетную тему» и оправдался за дебош в Эстонии.

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