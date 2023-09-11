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Алексей Панин поднял «туалетную тему» и оправдался за дебош в Эстонии

Актер Алексей Панин объяснил эстонский дебош экстренной необходимостью дефекации

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Актер Алексей Панин в своем Telegram-канале объяснил свой дебош в Эстонии необходимостью срочно сходить в туалет, когда уборной рядом не было.

«Туалетная тема все некоторым не дает покоя. Мне кажется, что каждый человек может оказаться в такой ситуации, что его прижмет. Как бы вы поступили на моем месте? Мне надо было в штаны в туалет сходить? Или найти какой-то куст. Мой выбор был под кустом, но леса там не было. Поэтому пришлось там, где пришлось», — оправдался Панин.

В Таллине в ночь на 5 сентября артиста Алексея Панина задержали за пьяный дебош. По словам женщины, знакомой с актером, Панин позвонил ей посреди ночи и попросил спасти и забрать его из полиции. По словам собеседницы портала, Панин пытался вломиться в чужие дома, полагая, что находится в отеле.

Позже Панин рассказал подробности случившегося, подтвердив, что инцидент произошел в публичном доме и его действительно отправили в вытрезвитель. По его словам, он «не нарушал законов Эстонии, просто получился бытовой конфликт». Также Панин отметил, что в публичном доме он не устраивал «дебошей, мордобоев и скандалов». Подробностей инцидента Панин не привел, однако признался, что в случившемся была доля его вины.

Ранее Сергей Светлаков пришел на «Шоу Воли» и анонсировал скетчком с героями «Нашей Раши».

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