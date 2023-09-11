Гэри Бьюзи попросят пройти тест на вождение после ДТП с участием 79-летнего актера

Актера Гэри Бьюзи могут принудить пройти тест на вождение после того, как он ударил машину женщины и скрылся с места ДТП. Об этом изданию TMZ сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, за последние несколько лет артист несколько раз был замечен в дорожно-транспортных происшествиях, что и сподвигло сотрудников полиции принять меры в отношении 79-летнего актера. По словам женщины, ДТП произошло на парковке возле торгового центра. Она предоставила журналистам видеоролик, в котором преследует артиста, пока его автомобиль не останавливается, и пытается убедить его дождаться правоохранителей.

В ответ Бьюзи заявил, что охраняет неприкосновенность своей частной жизни, и дал понять, что не собирается дожидаться полицейских. Источники в правоохранительных органах подтвердили, что женщина написала жалобу на Гэри Бьюзи.

В 2022 году Бьюзи предъявили обвинения в сексуальных домогательствах. По данным СМИ, речь идет об инцидентах на съезде фанатов фильмов ужасов Monster Mania в Черри-Хилл, штат Нью-Джерси.

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