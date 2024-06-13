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В Москву завезли новую партию ягод с юга России

Глава Херсонской области Сальдо заявил о поставках ягод в Москву

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Depositphotos

Ягоды из Херсонской области появились на прилавках московских магазинов. Об этом Херсонскому агентству новостей рассказал глава нового российского региона Владимир Сальдо.

По его словам, областная плодово-ягодная продукция — арбузы, яблоки, черешня, виноград, алыча и абрикосы, груши — пользуется большим спросом из-за высоких вкусовых качеств, в том числе у москвичей. Сальдо подчеркнул, что для выращивания продукции в регионе созданы все условия.

«Со всем уважением к иностранным поставщикам – наши фрукты и ягоды все же вкуснее. Мы применяем меньше химии, все более экологично», – пояснил глава региона.

Он добавил, что Москва и Санкт-Петербург еще со времен Российской империи были основными потребителями продукции из южного региона, где сейчас располагается Херсонская область.

Ягодный сезон в Москве стартовал 20 мая. На улицах города открылись павильоны, где можно купить клубнику, ежевику, крыжовник, черешню, голубику, смородину и бруснику, а также другие ягоды.

По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 3 июня 2024 года составила 8,17% год к году после 8,07% на 27 мая.

Ранее экономист оценил вероятность достижения инфляции в 4% в 2025 году в России.

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