Названа возможная дата визита Путина во Вьетнам

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, 19 июня посетит Вьетнам с рабочим визитом. Об этом сообщается в Telegram-канале BRIEF со ссылкой на неназванный источник.

«Визит президента <...> во Вьетнам ожидается 19 июня», — говорится в материале.

Другие сведения о поездке главы государства в азиатскую республику пока не поступали.

30 мая заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что подготовка визита президента во Вьетнам находится на продвинутой стадии. То же касается организации поездки Путина в Северную Корею, уточнил он.

В тот же день информацию о готовящемся зарубежном турне президента прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он рассказал, что сейчас уполномоченные структуры занимаются подготовкой визита главы государства во Вьетнам. При этом он не стал раскрывать программу поездки, пообещав оповестить журналистов обо всех деталях в подходящее для этого время.

10 июня представитель российского лидера сообщил, что информация о поездках Путина за границу появится после их согласования с зарубежными партнерами.

Ранее готовящийся визит Путина во Вьетнам связали с верой властей республики в победу РФ на Украине.