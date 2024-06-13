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Coldplay прервали концерт из-за упавшего со сцены зрителя с флагом Израиля

Комик с флагом Израиля ворвался на сцену и упал с нее во время концерта Coldplay

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fortinorita/TikTok

Во время концерта британской группы Coldplay в Афинах (Греция) зритель с флагом Израиля в руках ворвался на сцену и упал с нее. Об этом пишет Page Six со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Фронтмену коллектива Крису Мартину пришлось прервать концерт, когда он увидел, как зритель карабкается к краю сцены и падает вниз. 47-летний музыкант наклонился со сцены, чтобы проверить, все ли в порядке с мужчиной.

«Это было впечатляюще, должен сказать. Он в порядке? Убедитесь, что он в порядке и дайте ему сэндвич и что-нибудь выпить», — пошутил он в микрофон.

Позже выяснилось, что этим зрителем 35-летний израильский комик Гай Хохмэн. Он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором признался, что планировал захватить сцену и обернуть флаг Израиля вокруг солиста в знак поддержки страны в палестино-израильском конфликте.

«Вот я вершу историю. Бум! Я пал. Прощай, правое ребро», — рассказал о полученной травме Хохмэн.

Накануне певец Джастин Тимберлейк прервал концерт, чтобы помочь фанату, почувствовавшему себя плохо.

Ранее актер Максим Аверин рассказал, как переживает трудные периоды в жизни.

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