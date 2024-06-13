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Звезда «Универа» рассказал об отношениях с сыном новой жены

Актер Алексей Гаврилов заявил, что относится к сыну жены как к родному

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РИА Новости

Актер Алексей Гаврилов рассказал в беседе с Voice, что находится в хороших отношениях с сыном новой жены Катерины Кейру Теодором.

Гаврилов признался, что воспитывает мальчика как собственного сына. Теодор называет актера «папой». Артист взял полную ответственность за ребенка супруги.

«А мой сын Соломон сейчас находится со своей мамой Мариной, он живет с ней во Вьетнаме», — отметил актер.

В июне Гаврилов женился на члене сборной России по баскетболу, чемпионке Европы, бронзовой призерше ЧМ России и главе фонда «Женщина вправе сказать» Катерине Кейру. Известно, что актер был в браке три раза.

Первой супругой Гаврилова стала инструктор по йоге Марина Мельникова. Они поженились в 2015 году, через три года у них появился сын Соломон. Однако в 2020 году пара рассталась, но сохранила дружеские отношения. Второй брак актера был с коллегой Мари Кирти, в 2022 году у них родился сын Рами. В марте 2023-го они подали на развод. Со второй супругой Гаврилов также сохранил хорошие отношения.

Ранее Алексей Гаврилов намекнул на возможное возвращение в сериал «Универ».

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