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Боец ВС РФ 1,5 месяца пил воду из лужи в ожидании эвакуации

Левитина: участник СВО прожил 45 дней в блиндаже ВСУ в ожидании эвакуации

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РИА Новости

Боец Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) полтора месяца жил в оставленной ВСУ позиции. Об этом сообщила основатель тверского штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина, слова которого передает Tverigrad.

По ее словам, ВСУ обстреляли группу бойцов российской армии. Выжить удалось лишь одному. Он получил ранение ног, но смог доползти до оставленного противником блиндажа и ждал там до тех пор, пока этот участок не перейдет под контроль ВС РФ.

Левитина рассказала, что российский боец выживал самостоятельно 45 дней. По ее словам, он ел сухую лапшу из своих запасов и пил воду из лужи. Он был сильно истощен, когда его эвакуировали.

13 июня военнослужащий десантно-штурмового батальона 155-й бригады морской пехоты группировки Тихоокеанского флота с позывным «Перец» заявил, что пленный украинский солдат помогал российским бойцам эвакуировать раненого украинского военнослужащего из-под обстрелов Вооруженных сил Украины.

Он рассказал, что после пополнения позиций ВСУ на семь новых солдат российские войска начали атаковать. Один из украинских солдат был взят в плен, другой получил ранения.

Ранее Татьяна Москалькова назвала одну из главных проблем, с которой сталкиваются бойцы СВО.

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