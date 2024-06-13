Депутат Госдумы на Mercedes устроил жесткое ДТП, выехав на встречку в Подмосковье

В Подмосковье депутат Госдумы Алексей Езубов на Mercedes выехал на встречную полосу и попал в ДТП. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла в городе Истре. Как указывают СМИ, 76-летний депутат ехал со стороны деревни Обушково в сторону Чесноково. В какой-то момент он решил нарушить ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover. В результате ДТП Езубов получил травму головы и ссадины. У водителя Land Rover также диагностировали травму головы, еще он получил ушиб предплечья. Полиция начала проверку.

До этого появилось видео, как в Чебоксарах экс-чиновник протащил женщину за волосы по обочине и кинул ее в припаркованную машину. Видео было записано на Базовом проезде. Как видно на кадрах, мужчина избил девушку. До этого момента она ехала с ним в машине Toyota Land Cruiser.

Ранее сообщалось, что исполнитель Баста поругался с гаишниками после выступления в Красноярске.