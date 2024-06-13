Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Госдумы на Mercedes устроил жесткое ДТП, выехав на встречку в Подмосковье

В Подмосковье депутат Госдумы Езубов на Mercedes спровоцировал ДТП с Land Rover

close
100%
Государственная Дума

В Подмосковье депутат Госдумы Алексей Езубов на Mercedes выехал на встречную полосу и попал в ДТП. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла в городе Истре. Как указывают СМИ, 76-летний депутат ехал со стороны деревни Обушково в сторону Чесноково. В какой-то момент он решил нарушить ПДД, выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover. В результате ДТП Езубов получил травму головы и ссадины. У водителя Land Rover также диагностировали травму головы, еще он получил ушиб предплечья. Полиция начала проверку.

До этого появилось видео, как в Чебоксарах экс-чиновник протащил женщину за волосы по обочине и кинул ее в припаркованную машину. Видео было записано на Базовом проезде. Как видно на кадрах, мужчина избил девушку. До этого момента она ехала с ним в машине Toyota Land Cruiser.

Ранее сообщалось, что исполнитель Баста поругался с гаишниками после выступления в Красноярске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами