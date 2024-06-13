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Брат командира «Ахмата» получил звание генерал-майора

Работающего главой ФССП Прикамья брата Алаудинова повысили до генерал-майора

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ФССП РФ по Пермскому краю

Младший брат командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова Абдула, который возглавляет управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в Пермском крае, получил звание генерал-майора. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на соответствующий президентский указ сообщил Апти Алаудинов.

«Поздравляю с присвоением специального звания высшего начальствующего состава — генерал-майора внутренней службы руководителя ГУ ФССП по Пермскому краю», — написал командир «Ахмата.

Помимо Абдулы Алаудинова, в президентском указе значатся имена еще ста человек — 87 из них присвоили звания генералов.

Алаудинов стал главой УФССП в Прикамье в начале 2023 года. До этого он занимал аналогичную должность в Чечне.

До этого сообщалось, что Путин издал указ о присвоении воинского звания генерал-полковника заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Василию Трушину.

Кроме того, генерал-полковниками стали начальник Главного управления кадров Росгвардии Юрий Аверин, командующий Приволжским округом войск Росгвардии Сергей Просяник и ряд других военнослужащих.

Ранее столетний ветеран Великой Отечественной войны попросил Путина отправить его на спецоперацию на Украину.

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