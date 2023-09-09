Азамат Мусагалиев попал в базу «Миротворца»

Российский комик Азамат Мусагалиев попал в базу украинского ресурса «Миротворец» после концерта в ДНР. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Артист и его коллега Денис Дорохов 8 сентября давали концерт на мемориальном комплексе в Горловском районе ДНР в честь Дня освобождения Донбасса .

Дорохов в базе с 2019 года, Мусагалиев попал туда 9 сентября. В обосновании внесения в базу Мусагалиева называют «пособником российско-фашистских захватчиков» и «соучастником преступлений российской власти».

Составители базы обвинили Мусагалиева в пропаганде фашизма и нацизма и покушении на суверенитет Украины.

Накануне популярная российская порноактриса Ева Элфи (настоящее имя — Юлия Романова) была внесена в базу украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины». Причиной указывается ее участие в съемках в качестве обнаженной модели на территории полуострова Крым.

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