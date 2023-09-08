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Незлобин объяснил свой переезд в США

Комик Незлобин заявил, что переехал в США из-за высокой развитости стендапа

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РИА «Новости»

Комик, режиссер и актер Александр Незлобин признался в YouTube-шоу Aitpa, что переехал в США из-за работы.

Незлобин заявил, что его выбор пал на Америку, так как там очень хороший стендап. Артист считал, что только в этой стране высоко развит данный тип юмора. Он сравнил уровень развития стендапа в США с NBA в мире баскетбола.

«Есть наши лиги, а есть NBA, и я такой: хочу попробовать поиграть в NBA, поэтому я туда часто ездил», — поделился юморист.

Незлобин вспомнил, как его первый концерт в США на русском языке принес неожиданный успех. По словам комика, выступления за границей — это его единственный бизнес на данный момент. Он уточнил, что концерты в Америке приносят ему в десять раз меньше, чем продюсирование фильмов. Однако это его не беспокоит.

«Зато я честен с самим собой и никого не обманываю», — заявил артист.

В августе Незлобин признался, что его мать звонит ему в слезах. Комик предположил, что родительница так делает, чтобы пострадать вместе с ним из-за разлуки.

Ранее жена Поперечного пожаловалась на психическое расстройство комика.

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