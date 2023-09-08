Настя Ивлеева вспомнила, как хотела поклониться перед Пугачевой

Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева заявила в YouTube-шоу AgentShow, что ее первая встреча с певицей Аллой Пугачевой прошла потрясающе.

Ивлеева познакомилась с Пугачевой, когда предложила ее мужу Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) поучаствовать в своем проекте «Поездатый Новый год 2020!». Артист не просто согласился сняться в фильме, но и позвал блогершу на личную встречу в свой дом в деревне Грязь. Он предоставил свое жилье для съемок.

По словам Ивлеевой, Примадонна вместе с Галкиным встретила ее и съемочную группу.

«И я не понимала. Мне хотелось кланяться со словами: «Здравствуйте, здравствуйте». Я и подумать не могла, что в своей жизни когда-нибудь увижу лицо в лицо Аллу Борисовну Пугачеву. Во-первых, она будет знать, кто я такая, а во-вторых, еще и скажет, что она лицеприятного отношения ко мне», — поделилась телеведущая.

Пугачева и Галкин поженились в декабре 2011 года. В сентябре 2013-го у них появились на свет близнецы — сын Гарри и дочь Елизавета. После начала спецоперации России на Украине Примадонна вместе с детьми и мужем улетела из России в Израиль.

Ранее композитор Савин заявил, что между Пугачевой и Галкиным формальное общение.