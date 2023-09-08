Собчак показала новый образ и снова уколола Бородину

Журналистка Ксения Собчак в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) показала новый образ в обтягивающем платье и язвительно попросила телеведущую Ксению Бородину о комментарии.

«Ну что, чую последние теплые деньки, надо наслаждаться, дальше уже только его величество пальто. Бородина, я жду тебя в комментах, люблю и скучаю», — написала Собчак.

Недавно между Ксенией Собчак и Ксенией Бородиной разгорелся конфликт: в комментариях под одним из постов журналистки телеведущая заявила, что ей больше нравились прежние образы Собчак. В ответ на это жена Константина Богомолова упрекнула оппонентку за то, что та в свое время одевалась на Черкизовском рынке, и попросила Бородину не давать непрошеных советов.

После этого телеведущая напомнила, что у нее нет возможности получать недвижимость и дорогую брендовую одежду по бартеру. При этом Бородина уколола Собчак, намекнув, что та не умеет правильно произносить название модного дома Louis Vuitton. Вместе с этим бывшая звезда «Дома-2» выразила мнение, что журналистка просто пытается самоутвердиться за ее счет таким образом.

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